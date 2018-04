Sanremo, Festival della Salute: il programma di venerdì 20 aprile

Saranno molti i temi trattati nella quarta giornata del Festival della Salute che si terrà domani, venerdì 20 aprile, alle 8.30 alle 19 presso il Palafiori di Sanremo.

Al mattino:

8.30 – 10.30 – Sport per tutti – diversamente judo -A cura del Comitato Territoriale Imperia UISP – Sport per Tutti

8.30 – 10.30 – Fumo di tabacco: non solo asma -dr.ssa Antonella Serafini – pneumologa ASL1

8.30 – 10.30

L’educazione sentimentale: amore, sesso ed emozioni – dr. Sergio Abate – direttore Ginecologia e Ostetricia ASL1; dr.ssa Alba Rizzo – educatrice professionale ASL1 con la partecipazione dei ragazzi del progetto «peer education» del Liceo Cassini di Sanremo

Paesaggi di prevenzione – prof.ssa Mirella Semeria e prof. ssa Alessandra Berio – Liceo Sociopsicopedagogico Amoretti di Imperia con intervento degli studenti della scuola.

11.00 – 13.00 – La zanzara tigre: conoscere per difendersi – dr. Marco Ballardini – biologo Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

L’uomo e il cane: zoontropologia nella storia, nella cultura, nei sani stili di vita- Giampiero Sampietro – Associazione PET TEAM

11.00 – 13.00 – Combattiamo il doping, per uno sport pulito- dr. Fulvio Albè – medico sportivo ASL1 in collaborazione con il Comitato Territoriale Imperia UISP – Educare attraverso lo sport, Lucio Garzia – maestro di judo

11.00 – 13.00 – Uomini e no: percorsi di crescita per future relazioni felici- dr. Arturo Sica – psicoterapeuta; dr.ssa Silvia Baudrino – counselor Associazione «White Dove» in collaborazione con il Centro Antiviolenza Provinciale.

11.00 – 13.00 – La mia banda suona il rock – lab musicale -A cura dell’Associazione Musicalmente

Al pomeriggio

14.30 – 15.30 – Il Galateo di Mister Internet Lab per bambini e ragazzi sul WEB sicuro -dr. Andrea Cartotto con il patrocinio della Fondazione Franchi.

14.30 – 16.00 – Il movimento è vita. L’importante è non cadere. Francesca Ascheri e Simone Castorina – fisioterapisti ASL1

16.00 – 17.00 – Respiro, dunque sono. Conoscere e prevenire l’ASMA dr. Claudio De Michelis – direttore Pneumologia ASL1

17.00 – 18.00 – Per conoscere e per non discriminare: la realtà sulle mutilazioni genitali femminili – dr. Omar Abdulcadir – Prevenzione e cura delle complicanze delle mutilazioni femminili Firenze e docente SIGO – A cura di FIDAPA Sanremo.

17.00 – 18.15 Ginnasticando: esibizione sportiva – A cura della Polisportiva dilettantistica integrabili

17.30 – 19.00 Radio Immaginaria: la prima radio di adolescenti In Italia si presenta! A cura dello staff sanremese di Radio Immaginaria

Inoltre dalle 13.00 alle 18.00 ci sarà il convegno dal titolo “Analisi del rischio chimico, nella filiera agroalimentare, a cura del Dipartimento di Prevenzione (evento accreditato ecm)

Ricordiamo infine che:

• dalle 9.00 alle 18.00 sarà attivo il punto prenotazioni per gli screening oncologici (mammografia, Pap Test, sangue occulto nelle feci);

• dalle 14.00 alle 18.00 ci sarà il Punto Infermieri per la misurazione pressione e altri piccoli screening gratuiti;

• dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile effettuare check up sul rischio cardio vascolare (con l’esecuzione di ecocolordoppler tronchi sovraortici) a cura della struttura chirurgia vascolare dell’ASL , in collaborazione con Lions Club Host Imperia;

• dalle 10.00 alle 13.00 sarà attivo lo Sportello funghi- Istruzioni per l’uso. Gli esperti micologi saranno a disposizione per info su come riconoscerli, raccoglierli, cucinarli;

• dalle 10.30 alle 17.00 ci sarà la “Maratona della Lettura” – a cura di Eliana Petruzzelli Telethon Italia;

• dalle 17.00 partenza del Gruppo di Cammino a cura del Comitato territoriale UISP di Imperia

• dalle 17.00 ci saranno i ragazzi di Radio Immaginaria registreranno una puntata dal Festival

Come ogni giorno sarà inoltre possibile aprire i fascicoli sanitari elettronici, chiedere informazioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso il punto FIDAS per la donazione di sangue, visitare la mostra fotografica a cura di Sanremo Photo Academy, quella di ANFASS e quella del Comando Polizia Municipale Sanremo. Infine si potrà visitare il Villaggio della Salute a cura di scuole ed associazioni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Agli insegnanti partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi.

Per essere aggiornati su tutte le novità del Sanremo Festival Salute: www.asl1.liguria.it o la pagina Facebook www.facebook.com/ASL1Imperiese. E’ possibile anche iscriversi al servizio di messaggistica via Whatsapp o Telegram, inviando un messaggio (con Whatsapp o Telegram) con scritto “”ISCRIZIONE ON” al numero 338 29 78 341