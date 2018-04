Sanremo, Ariston Comic Selfie 2018: si vota per la prima fase dello spettacolo del web

Sanremo. Sono 20, provenienti da tutta Italia, gli artisti, gli youtuber, i video-maker e gli aspiranti comici di età compresa tra i 18 e i 35 anni protagonisti dei video divertenti ammessi alla prima fase di Ariston Comic Selfie 2018, il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia grazie ad un video-selfie divertente della durata massima di 90 secondi.

Un format di proprietà e ideazione del Teatro Ariston di Sanremo che, nel panorama nazionale, si propone non solo come un unicum ma anche come il punto di riferimento per quei giovani talenti che, tramite il web, ambiscono ad approcciare il mondo del grande spettacolo.

La raccolta dei video della prima fase, aperta da giovedì 1 marzo, si è chiusa martedì 27 marzo.

Da domenica 1 a venerdì 6 aprile, sul sito ufficiale della manifestazione aristoncomicselfie.com, sono aperte le votazioni online dei video ricevuti e ammessi. I 10 più votati sul web accederanno di diritto alla seconda fase, mentre la giuria di qualità del contest avrà il compito di selezionare altri candidati meritevoli e di farli così procedere nelle tappe successive del contest.

Votazioni ACS2018 – Come funziona: Vai sul sito www.aristoncomicselfie.com, clicca sul profilo del singolo partecipante e guarda il video. Se il video-selfie ti piace, votalo.

N.B: Potrai esprimere un massimo di 5 voti complessivi, ma non potrai votare più di una volta il singolo partecipante!

Ariston Comic Selfie 2018 è una manifestazione organizzata con il contributo di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sanremo, Agis, Camere di Commercio Riviere di Liguria e FITA Federazione Italiana Teatro Amatoriale.

Ed eccoli qui, dunque, tutti i magnifici concorrenti di Ariston Comic Selfie 2018!

Gionatan Valenti

Danilo Monterotti

Marco Bernardini

Roberto Lanzolla

Mariangela Bifano

Marco Calcagno e Nicola Fazio

Karl Mirabelli

Bruno Interlandi e Marco Rudel

William Volpicella e Valentina Gadaleta

Giovanni Lopedota

Gianluca Criscuolo

Nicolò D’Angelo

Luca Cristiani

Luigi Salvatore Ferreri

Raffaello Corti

Thomas Zamboni

Chiara Battistini

Vittorio Pettinato e Matteo Portinari

Samuele Cosimo Puccio e Giuseppe Angelo Maria De Padova

Umberto Maria Sasso e Giuseppe Tibaldi

I nominativi dei semifinalisti saranno annunciati in conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming, martedì 10 aprile 2018. Nella stessa occasione avverrà il lancio delle sezioni Parody e Poetry.

Ariston Comic Selfie Parody è il primo e unico web contest dedicato alle video-parodie delle canzoni famose, mentre la novità della terza edizione di Ariston Comic Selfie sarà rappresentata dalla nuova categoria Selfie Poetry. Per partecipare alla sezione Selfie Poetry, i candidati dovranno inviare un video-selfie che li raffiguri mentre recitano un loro testo poetico della lunghezza massima di 90 parole. In parallelo, i poeti dovranno inviare il testo che recitano nel video compilando l’apposito form. Il video, solo nel caso della sezione Poetry, potrà avere una durata massima consentita di 120 secondi.

Tra le novità della terza edizione di Ariston Comic Selfie, anche Ariston Selfie Meme, una iniziativa completamente dedicata ai social. I candidati dovranno inviare alla organizzazione un Meme che li raffiguri, ovvero una loro fotografia o immagine, corredata di testo in sovraimpressione a tema comico o divertente che sarà diffusa sui social della manifestazione. Ogni singolo candidato potrà inviare un massimo di tre meme. Le immagini che avranno ottenuto il più ampio riscontro e la più ampia diffusione saranno premiate con la pubblicazione sulla pagina Facebook della manifestazione, con una apposita mostra dei lavori più meritevoli nella Sala Incontri del Teatro Ariston e con eventuali menzioni speciali da parte della giuria di qualità.

La partecipazione a tutte le sezioni di Ariston Comic Selfie è subordinata a un limite di età compreso tra i 18 e i 35 anni. Ogni singolo candidato non potrà prendere parte a più di una sezione contemporaneamente, fatta eccezione per l’iniziativa Selfie Meme, sempre aperta a tutti i concorrenti.