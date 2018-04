Regolamento artisti di strada, M5S Sanremo: “Silenzio assoluto da parte dell’amministrazione, perché?”

Sanremo. Il presidente FNAS (Federazione nazionale arte di strada) Giuseppe Boron scrive una email al M5S Sanremo, questo il testo:

“Dopo il Festival abbiamo inutilmente scritto sia al Sindaco che all’assessore di competenza per sollecitare un incontro. Nessuna risposta. Si è passati dall’emergenza al dimenticatoio. A novembre comunque il TAR si esprimerà nel merito, un’amministrazione corretta avrebbe risposto e mantenuto le promesse di incontri fatte durante il festival. Voi siete stati gli unici a opporvi a questo regolamento fin dall’inizio e a sostenerci nella protesta, vi chiediamo perciò, se credete opportuno, di intervenire in Consiglio Comunale per chiedere ragione di questo silenzio. Un cordiale saluto in attesa di vostre novità“.

I pentastellati affermano:

“Ci spiace molto apprendere dal Presidente Boron che i rapporti tra il Comune e la FNAS si siano bruscamente interrotti. Per quanto tempo ancora l’amministrazione vuole continuare in questo braccio di ferro nel mantenere quell’articolo nel regolamento che ha portato solo danni d’immagine alla città? Il T.A.R. Liguria, considerata la gravità dei fatti, in data 27 gennaio ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso con effetto immediato l’esecuzione del regolamento nella parte in cui subordina l’utilizzo degli strumenti musicali a corda, con amplificazione, al possesso dei seguenti requisiti: diploma di conservatorio o previo superamento di almeno 3 esami, oppure, in alternativa, iscrizione alla SIAE come autore.

Una prima vittoria per la Fnas a cui ha fatto seguito una seconda perché il Tar il 28 febbraio ha confermato la sospensiva parziale del regolamento, vista la sussistenza dell’illegittimità del regolamento e ritenendo il danno agli artisti grave. Subito dopo il pronunciamento del TAR la FNAS ha sollecitato un incontro con il Comune di Sanremo ma non ha ricevuto alcuna risposta. Perché questo silenzio? In questo caso almeno una risposta in merito poteva essere data anche se negativa. Il M5S crede che ormai sia chiaro che quell’articolo del regolamento debba essere modificato e a nostro parere occorrerebbe organizzare al più presto un incontro di fattiva collaborazione con la FNAS nell’ambito della terza Commissione Consiliare. Iniziare un dialogo costruttivo, tenendo in considerazione sia le esigenze dei cittadini che quelle degli artisti. Il M5S Sanremo chiede una risposta ufficiale da parte del Comune, convinto che il silenzio non porti a nulla mentre la collaborazione e il confronto invece siano sempre basilari per trovare una soluzione condivisa“.

video: https://www.youtube.com/watch?v=hcRJb2Fz3Zc