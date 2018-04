Sanremo. Confronto in Comune fra i consiglieri comunali, il sindaco e i tecnici che hanno elaborato il nuovo piano urbanistico comunale (Puc) per fare un punto della situazione dopo che gli uffici della Regione Liguria avevano chiesto delle modifiche a quelli di palazzo Bellevue.

Uno dei problemi principali posto è dato dalle osservazioni presentate da alcuni cittadini e che erano state discusse in un consiglio comunale fiume il 16 maggio scorso. Queste non sarebbero state ritenute sostanziali e quindi rese pubbliche e rischiano di non essere considerate.

Allegate lo stesso alla documentazione recapita a Genova, non sono state ritenute accoglibili per vizio di forma.

L’amministrazione ha chiarito che comunque molte osservazioni sono state fatte proprie dalla Regione in autonomia, anche se alcune decine (circa 60) invece rischiamo di non essere nemmeno prese in considerazione. I tecnici sono tuttavia fiduciosi che da un punto giuridico il piano sia a posto e al riparo da eventuali contenziosi amministrativi.

L’assessore regionale Marco Scajola è intervenuto infine per ricordare l’importanza di valorizzare due leggi da lui promosse e firmate: il piano casa regionale e la nuova normativa sul recupero dei sottotetti.