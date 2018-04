Imperia, Luca Lanteri partecipa all’incontro sulla rigenerazione urbana con l’assessore Marco Scajola

Imperia. Il candidato Sindaco del centro destra Luca Lanteri ieri, venerdì 20 aprile, ha partecipato all’incontro presso la Provincia, dove l’assessore Regionale Marco Scajola, coadiuvato dai dirigenti della Regione Liguria, ha presentato la nuova proposta di legge sulla Rigenerazione Urbana e ha illustrato le opportunità offerte dal nuovo strumento legislativo.

“Uno strumento molto positivo, si potrà intervenire sul recupero di immobili degradati con norme più semplici e più celeri . I comuni avranno l’opportunità di individuare aree da rigenerare, anche in varianti ai vigenti strumenti urbanistici. Inoltre i principi ispiratori della legge sono quelli di affermare il ruolo centrale dei comuni, mettendo in campo strumenti specifici e procedure rapide ed efficaci. Un ringraziamento va alla Regione Liguria e a Marco Scajola che offrono uno strumento legislativo utilissimo alla città di Imperia”. Dichiara Luca Lanteri determinante per il futuro della città di Imperia sarà fare squadra con la Regione Liguria.