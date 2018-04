Imperia, il dietrofront di Alessandro Casano (FDI): “Indisponibile alla candidatura dopo la scelta di Lanteri”

Imperia. “Appresa la notizia dell’ufficializzazione definitiva della candidatura di Luca Lanteri a Sindaco di Imperia per la coalizione di centrodestra che fa riferimento al cosiddetto “modello Toti”, fatta una attenta riflessione ed analisi sulle motivazioni di carattere personale e ideale che mi hanno portato ad occuparmi anche di politica militando attivamente nel Partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, emergono le seguenti considerazioni: la candidatura prescelta dalla coalizione “Toti” a Sindaco di Imperia nella persona di Luca Lanteri non rappresenta la mia idea di rinnovamento del panorama politico cittadino né una vera alternativa a quanto rappresentato dall’opposto candidato Claudio Scajola”. Lo ha dichiarato Alessandro Casano (FDI), che ha aggiunto: “La candidatura di Luca Lanteri a Sindaco di Imperia rappresenta di fatto una netta continuità con l’Amministrazione Capacci uscente di cui sono stato oppositore come capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Infatti lo stesso Lanteri non solo è stato tra gli ideatori del progetto politico che ha portato l’attuale Giunta ad amministrare la Città di Imperia ma è stato anche candidato per Liguria Cambia a sostegno di Raffaella Paita (PD) alle scorse elezioni regionali contro l’attuale Governatore Toti e contro il sottoscritto, candidato per Fratelli di Italia a sostegno dell’attuale Governatore; inoltre all’interno della attuale Giunta e della Maggioranza consiliare sono presenti esponenti che – ufficialmente o no – fanno riferimento a quella compagine politica della Lega che ha proposto ed ottenuto la candidatura di Luca Lanteri a Sindaco”.

“Essendo la mia etica politica fortemente ancorata a principi di coerenza, convinzione, e dignità personale, non mi sento in coscienza di sostenere una campagna elettorale al fianco di chi negli ultimi cinque anni ha operato politicamente su fronti politici opposti al mio e ha dato luogo ad una esperienza politica fallimentare e disastrosa per la Città di Imperia”, ha concluso Casano, che ha inviato questa nota ai vertici di Fratelli d’Italia, “Il presente documento vale a rappresentare la mia indisponibilità alla candidatura a sostegno del candidato Sindaco Luca Lanteri e a rimettere nelle mani del Partito le decisioni in merito alla mia permanenza al suo interno”.