Imperia. Il 48enne medico chirurgo Alessandro Casano è il candidato sindaco di Imperia per la lista civica di area centrodestra “Alternativa Indipendente”. Casano ha presentato ufficialmente la sua candidatura questa mattina.

Con la sua scesa in campo, il centrodestra a Imperia è ora spaccato in tre: oltre al medico, infatti, il centrodestra è rappresentato dall’ex ministro Claudio Scajola e dall’architetto Luca Lanteri, indicato come candidato ideale del “modello arancione” del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“La nostra è una lista che nasce per protesta”, ha dichiarato Casano, “La candidatura di Lanteri è un inciucio e lo schieramento di Toti è anacronistico rispetto a una realtà cittadina, dove i partiti contano sempre meno nelle competizioni elettorali amministrative”.

E ancora: “Loro, invece, hanno presentato un sodalizio vecchio stampo con una candidatura che nulla ha a che vedere con i criteri di trasparenza, rinnovamento e buona amministrazione”. Riferito a Toti aggiunge: “Tra l’altro si serve della pastorella di politici romani che fanno avanti e indietro per appoggiare una candidatura, quella di Lanteri, che è poco credibile”. Su Scajola avverte: “Vogliamo dare un’alternativa a un centrodestra che non si vuole rassegnare a un dualismo famigliare (Marco Scajola, nipote di Claudio, infatti è al fianco di Toti, ndr). Noi vogliamo dare voce a quegli elettori di centrodestra che non si rassegnano a questo schema soffocante”.