Elezioni comunali a Triora: il Tar decide mercoledì

Triora. E’ stata rinviata a mercoledì prossimo, dal giudice monocratico del Tar della Liguria, la decisione sul ricorso presentato dalla minoranza comunale del piccolo comune dell’alta valle Argentina, che rischia di non poter andare al voto per il tardivo scioglimento del Consiglio comunale da parte del Ministero dell’Interno, dopo la morte improvvisa, lo scorso 5 gennaio, del sindaco Angelo Lanteri.

La decisione sarà presa la prossima settimana da un Collegio, con motivazione semplificata ed esecutiva vista l’urgenza per motivi elettorali. Gli imperiesi, infatti, saranno chiamati alle urne il 10 giugno per eleggere il loro sindaco.

I fatti. Lo scorso 12 gennaio il Comune ha comunicato il decesso alla Prefettura, che ha avvisato il Ministero. Per un presunto difetto di comunicazione, però, il Ministero non ha si è accorto della mail ricevuta fino all’8 marzo scorso. Troppo tardi. Il consiglio comunale, infatti, è stato sciolto solo il 28 marzo quando il termine ultimo per partecipare alla tornata elettorale era il 24 febbraio.

Se il Tar dovesse rigettare il ricorso, i cittadini di Triora potranno eleggere il proprio sindaco solo nella primavera del 2019.