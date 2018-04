Imperia. Sono numerosi i turisti in viaggio verso il Ponente ligure: oltre ai dati, positivi, delle prenotazioni alberghiere, si contano anche i primi disagi dell’arrivo di tanti viaggiatori che hanno scelto la Liguria occidentale e la vicina Costa Azzurra per trascorrere qualche giornata di relax.

Nel pomeriggio si sono registrati code e rallentamenti sull’A10: tra Borghetto e Andora in direzione Francia sono 4 i chilometri di coda a causa di un incidente e del successivo recupero dei mezzi coinvolti. Altri due chilometri di coda, in estensione, si registrano tra Bordighera e il confine di Stato in direzione Francia per traffico intenso.

Già nella mattinata erano iniziati i primi disagi con code a tratti tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa del traffico intenso.