Civicamente Bordighera finanzierà professionisti per la rinascita turistica ed economica della città

Bordighera. Il gruppo Civicamente Bordighera scrive quanto segue:

“Il gruppo Civicamente Bordighera sta completando la proposta da offrire alla citta’ per le prossime elezioni amministrative. Mara Lorenzi, candidata sindaco per il gruppo e’ stata la prima a dichiararsi, e la lista e’ formata da quelle preziose persone della societa’ civile che nelle strettoie dei mille impegni quotidiani vogliono trovare il tempo anche per la loro citta’, per affermare fiducia nelle potenzialita’ di Bordighera.

Civicamente Bordighera vuole la rinascita turistica ed economica della citta’, e attivera’ con urgenza tre funzioni per raggiungere l’obiettivo prefissato: marketing e pianificazione, ricerca di finanziamenti pubblici e privati, e assistenza agli imprenditori che vogliano investire sulla città condividendo gli obiettivi di interesse comune.

Il gruppo si e’ preparato da tempo alle procedure per la richiesta di finanziamenti Europei; un giovane candidato della lista con competenze in economia e finanza ha partecipato a corsi di Progettazione europea della Regione Liguria, ed ha gia’ preparato una richiesta di fondi. Ci sara’ un nuovo ufficio per l’espansione economica di Bordighera con due giovani professionisti dedicati alle funzioni indicate sopra; l’ufficio sara’ finanziato dallo stipendio del Sindaco, donato completamente per questa finalita’ di sviluppo.

Civicamente Bordighera aprira’ all’inizio della prossima settimana un meeting point in corso Italia n. 8. Nel pomeriggio ci saranno riunioni ed eventi informali, e soprattutto si conversera’ del futuro di Bordighera. Tutti sono invitati”.