Berrino sul caso della foto di Mentone su “The Guardian”: “Citazione di Sanremo motivo di orgoglio”

Liguria. “La citazione di Sanremo, tra le migliori località turistiche balneari a livello europeo, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la città e per gli operatori del settore. Certamente la svista giornalistica, a dir poco macroscopica, per un corredo fotografico sbagliato, lascia l’amaro in bocca, ma non può offuscare il grande risultato ottenuto da Sanremo, che va ad aggiungersi ad altre precedenti citazioni su riviste internazionali di alto livello ottenute negli ultimi due anni dalla Liguria”.

Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino in merito all’articolo del Guardian in cui Sanremo è tra le 12 località balneari più belle d’Europa.

“La svista della testata – continua l’assessore Berrino – indubbiamente tra le più autorevoli a livello internazionale, deve fare riflettere però sulla necessità di una continua e sempre più attenta promozione delle nostre località turistiche, attraverso tutti i media tradizionali e social, come intrapreso da Regione Liguria con le campagne #lamialiguria. In una società dove le informazioni passano velocissime è indispensabile una strategia mirata, da parte di tutti i soggetti del territorio, che non lasci spazio a errori grossolani, come quello in cui la redazione del Guardian è evidentemente incappato e al quale auspico rimedi sulla sua edizione online”.