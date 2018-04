Liguria. Sabato 21 aprile si è tenuta a Moneglia (Ge) presso la sala consigliare (g.c.) del palazzo comunale l’assemblea regionale delle associazioni aderenti a Proci-Arci Liguria, alla quale hanno partecipato i vari rappresentanti e numerosi volontari provenienti oltre che dalla provincia di Genova, anche da quella di La Spezia e del ponente ligure.

L’assemblea tenuta dal presidente regionale Celestino Moruzzi ha approvato il bilancio Consuntivo del 2017 dell’associazione e le linee programmatiche per l’anno 2018, tra cui un’esercitazione da tenere a fine estate ed un corso nazionale sugli eventi meteo e l’idrologia a cura dell’associazione Osservatorio Meteo, Agrario e Geologico prof. don Giancarlo Raffaelli di Casarza Ligure (Ge).

Altri volontari liguri di Prociv-Arci erano impegnati a Viterbo a seguire un corso sull’utilizzo delle motopompe ed a fine giornata sono rientrati presso le rispettive sedi dopo aver ricevuto in consegna due nuove motopompe dalla struttura nazionale di Prociv-Arci da utilizzare in Liguria o in caso di necessità anche fuori regione.