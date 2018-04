All’Euroflora di Genova Nervi partecipa anche il marchio “Artigiani in Liguria”

Liguria. Ci saranno anche gli artigiani del marchio “Artigiani In Liguria” a Euroflora 2018. Nello stand, allestito nell’area messa a disposizione dal Comune di Genova, sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, si alterneranno, per tutta la durata della manifestazione, dal 21 aprile al 6 maggio, le imprese artigiane liguri certificate dal marchio regionale. Ogni quattro giorni, le imprese artigiane si daranno il cambio per dare un assaggio, a tutto tondo, dei prodotti e delle lavorazioni del Marchio regionale ai visitatori di Euroflora. Si inizierà con la ceramica, il restauro, la filigrana, l’ottone e i damaschi di Lorsica.

Sabato alle 15, si terrà l’inaugurazione dello stand a cui parteciperanno: l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Artigianato Edoardo Rixi, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli e il vicepresidente della camera di Commercio di Genova Massimo Giachetta. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’artigianato di qualità ligure, è organizzata dalla Commissione regionale per l’artigianato della Regione Liguria, in collaborazione con il sistema camerale e con le associazioni liguri dell’artigianato, CNA e Confartigianato Liguria.

