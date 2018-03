L’assessore Rixi entra nella conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale

Liguria. Edoardo Rixi, assessore regionale ai Porti, è stato designato oggi come rappresentante regionale nella Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale da parte dalla Conferenza delle Regioni.

“La Liguria – ha commentato l’assessore Rixi – è il primo sistema portuale del Paese e deve avere una forte voce in capitolo nelle scelte di sviluppo e pianificazione della portualità nazionale. La mia designazione è frutto di un lungo lavoro, portato avanti in questi due anni, per far riconquistare forza e autorevolezza a livello nazionale ai nostri porti e agli operatori del comparto della nostra regione”.

La conferenza è stata istituita a luglio scorso con il compito di coordinare i “grandi investimenti infrastrutturali”, pianificare l’urbanistica portuale, le strategie di concessione demaniale, di marketing e la promozione internazionale dei sistemi portuali. Inoltre, verifica i piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole Adsp. Oltre all’assessore Rixi, sono stati designati anche Anna Casini, vicepresidente della regione Marche, e Luca Casone, presidente della IV commissione della Regione Campania.