Imperia, crolla muro sulla carreggiata: cambia la viabilità su viale V. Veneto

Imperia. A seguito del crollo del muro sulla carreggiata di viale Vittorio Veneto è stata modificata la viabilità come segue:

1) nel tratto interessato dal crollo del muro viene istituito un senso unico alternato a vista per il transito delle autovetture con obbligo di dare precedenza per i veicoli circolanti con direttrice di marcia da levante a ponente.

2) divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

3) i pedoni dovranno transitare esclusivamente sul marciapiede presente sul lato mare della strada.

4) per metri 40 in direzione ponente ed altrettanti in direzione levante del tratto interdetto, su ambo i lati della strada, divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del muro.