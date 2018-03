Ventimiglia. Una dozzina di mamme degli studenti delle scuole Cavour della Città Alta si è recata stamane in Comune per protestare contro il trasferimento dei figli negli altri plessi scolastici cittadini che, stando a quanto dichiarato dai genitori, sarebbe avvenuto senza le misure di sicurezza previste dalla legge.

“E’ una cosa gravissima”, hanno raccontato le mamme, “C’erano bambini in piedi sui pulmini, alcuni alunni sono dovuti salire su altri pulmini e poi sono stati lasciati da soli ad attraversare la strada”. Invitate a parlare con la portavoce del sindaco Enrico Ioculano, le mamme sono rimaste nei corridoi del palazzo comunale in attesa di incontrare il primo cittadino.

Oggi i 170 alunni del plesso scolastico del centro storico sono stati trasferiti, come previsto dall’ordinanza sindacale dei giorni scorsi, negli istituti scolastici di via Vittorio Veneto e di Roverino. La scuola Cavour è invece stata chiusa per motivi legati alla sicurezza, a seguito di infiltrazioni che hanno provocato la caduta di intonaco.