Sanremo2018, Ultimo vince il Premio Lunezia

Sanremo. “Ultimo ha vinto il Lunezia e il Festival di Sanremo: la nostra passione ha portato fortuna” – così dice Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, dopo aver consegnato il riconoscimento al giovane artista per il testo de “Il ballo delle incertezze”, ritenuto il più interessante tra le Nuove Propose “per le parole in perfetto equilibrio con un crescendo musicale che tiene sospesi fino ala fine, la voce tesa e convincente ne completa il messaggio musical-letterario”.

“Prosegue l’impegno del Premio Lunezia di valorzzare l’arte-canzone e venire a farlo nel “Festival dei festival” ci onora e ci emoziona sempre. Ringrazio la Rai per l’opportunità e per l’ospitabilità televisiva come opinionista” – ha dichiarato De Martino – “Questa è stata una delle edizioni più belle, oltre che seguite, del Festival con alcune canzoni di alto profilo musical-letterario, come non capitava da un po’ di tempo”.

La XXIIII edizione del Premio del Festival della Luna si svolgerà su più date a luglio e a fine agosto nel territorio tosco-ligure. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Toscana e Siae. La prossima edizione avrà la collaborazione del Comitato Lunigiana Dantesca 2021, patrocinato dalla Società Dantesca Italiana. La XXIII edizione vedrà ancorala straordinaria partnership con la Nazionale Italiana Cantanti, mentre Rai Isoradio intensificherà la promozione delle Nuove Proposte.