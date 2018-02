Sanremo, sabato sera “Closing Party” al Victory Morgana Bay

Sanremo. Il @victorymorganabay è lieto di presentarvi la tanto attesa programmazione dell’ultima serata di questa incredibile settimana-evento:

#Sabato10Febbraio !!! CLOSING PARTY_ Galà Dinner dalle h 20.00 con l’intrattenimento musicale di Dario Moro e Patti Patti

_Party Night dalle h 00.30 !!! Special Guest Dj: @gianni_morri !!!

Nasce musicalmente a metà degli anni ’80 al Paradiso di Rimini e già all’età di 18 anni gestisce a tempo pieno la consolle diventando protagonista nelle notti più esclusive sulle colline Riminesi. Alla fine di questo decennio è tra i primi a proporre e diffondere l’House Music. Nello stesso periodo collabora attivamente alle serate del Silb affiancando i dj internazionali più famosi, collaborazione che prosegue al di fuori dei confini nazionali. Nel 1996 si trasferisce al Pineta iniziando una nuova avventura. In pochi anni #GianniMorri riesce a creare uno stile musicale svincolandosi dalle facili etichette tipiche della “dance” esaltando così le proprie doti professionali.

Negli ultimi anni, continuando il lavoro iniziato a Milano Marittima, si esibisce su molte consolle d’Italia (e non solo) contribuendo con il suo stile inconfondibile al successo delle serate. Gianni è stato uno dei primi dj capace di creare uno stile musicale che porti il proprio nome, traguardo raggiungibile con grande impegno e una applicazione continua legata alla tecnica e alla ricerca di nuovi suoni e stili. Locali di riferimento: Pineta by Visionnaire (Resident Dj), QI Clubbing, Coco Beach, Donoma Sound, Theater and Food, Fellini,Twiga beach club Versilia, Zettel, Suite!

A coronare l’ultima serata di questa incredibile settimana-evento, e ad anticipare Gianni Morri:

i Relight Orchestra @marklanzetta & @robertosalaroli _

#RelightOrchestra, uno dei più acclamati progetti dance italiani degli anni 2000, tutt’ora sulla cresta dell’onda. Sabato 10 Febbraio al @victorymorganabay “presenzieranno” l’energia dell’house music elaborata e mixata da Robert Eno Dj, alle fantascientifiche improvvisazioni dal vivo di Mark Lanzetta (violino elettrico, tastiera, voce e arpa laser).

A partire dal primo brano “For Your Love” su Universal Music (2002), la band produce: 3 CD Album, più di 30 singoli e più di 100 remix di progetti altrui, per le migliori etichette Italiane, indipendenti e multinazionali (Universal, Warner, Sony).

A livello mondiale, il brano più famoso è senza dubbio Elegibò/Uma historia de ifa, prodotto da Relight Orchestra nel 2006 insieme alla star brasiliana Margareth Menezes, e supportato dai top DJ di tutto il pianeta, fra cui Roger Sanchez, che lo inserisce nella compilation americana “Release Yourself”, dopo averlo posizionato per 3 mesi al primo posto dell’omonima classifica personale. Fra le produzioni di rilievo internazionale ricordiamo anche “Are you ready?”, “Going Back to my roots”, “Turn the beat round”, “Woman” “Remedios”, “Beso de amor”, “Olodum”…

Una carriera di successi ininterrotti consacrati da classifiche, brani trasmessi in radio e TV, due premi come “Miglior progetto dance”, collaborazioni con Red Bull, Mercedes, Toyota, Fiat… articoli di giornale su MAX, Il Resto del Carlino, Il Corriere, BMM… interviste a Radio Deejay, Studio Più, Enjoy TV, Match Music, la partecipazione al programma Italia’s Got Talent 2012, con più di 8 milioni di spettatori Mediaset… e altrettanti milioni di click sui video di YouTube..

Pronti a ballare un po’ di buona musica ?

Surprise !!!!! Questo sabato notte diventa sempre più interessante

_ Special Surprise: @francescogigliodj con #Lover feat Snoop Dogg

Francesco Giglio

Deejay Producer & Remixer ideatore di One Night. Nasce musicalmente in Sicilia, comincia la sua carriera seguendo un genere musicale House – Elektro House, lavorando nelle migliori discoteche in Sicilia, riscuotendo ottimi successi, prosegue per tutta l’italia ed alcuni paesi in europa. Si trasferisce a Milano dove si esibisce nei migliori locali della Night life Milanese come Magazzini Generali, Hollywood, Old Fashion, The Club, Tocqueville, Just Cavalli and many more.

La sua vera passione per la musica lo spinge ad avventurarsi nel mondo delle produzioni spaziando fra House – Tech House – Progressive House. Grazie alle sue coinvolgenti produzioni ed ai numerosi eventi organizzati nei quali ha collaborato con marchi come Ministry of sound, Defected e con artisti del calibro di Laidback Luke – David Morales – Pete tong – Little loui Vega – Tony humphries – Patterson – Roger Sanchez – Ultra Natè – Nari e Milani – Alex Gaudino – Adam Clay- Federico Scavo -Sergio Matina- Daddy’s Groove – Miss Divine – Dj Sneake – Ralf- Paul Deighton – Luca Agnelli – Ensaime – Alex guesta – Outwork – Niki Belucci – Claudio Coccoluto – Andrea Bertolini – Provenzano- Luca Bacchetti – Joseph Capriati and many more.. Francesco Giglio si fa notare nella scena nazionale e suona nei migliori eventi/festival del panorama Milanese come Monsterland,Uncarnival, X day. Fondatore del format Vip Lounge in partnership con radio 105 in collaborazione con il programma 105 in da klubb dove si esibisce continuamente i venerdì notte e della nota agenzia We Love Milano che si occupa di event planning e development, produzioni discografiche e management!