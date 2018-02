Da Sanremo a Ventimiglia: prosegue il ciclo di appuntamenti del candidato della Lega alla Camera dei Duputati Flavio Di Muro

Sanremo. In quest’ultima settimana che ci separa dal voto del 4 Marzo, il candidato della Lega alla Camera dei Deputati Flavio Di Muro, proseguendo il ciclo di appuntamenti del suo tour “#PonenteProtagonista”, lancia il rush finale con l’intento di imprimere uno slancio alla propria corsa elettorale.

Domani, martedì 27 febbraio a partire dalle 10 Di Muro sarà a Sanremo per un banchetto organizzato dalla sezione matuziana del Carroccio in via Matteotti, all’angolo di via Escoffier (davanti alla statua di Mike Bongiorno). Il candidato trasferirà la “scrivania” in strada al fine di ascoltare i suggerimenti e le problematiche dei cittadini.

Si sposterà poi nella città di confine dove alle 19, in occasione di un incontro pubblico organizzato presso il bar “da Nico” a Porra, si confronterà con le imprese e con tutti coloro che, cogliendo le opportunità offerte dalla Regione Liguria, in conseguenza dello stanziamento di 5 Milioni di Euro tramite i fondi Por Fesr per la Zona Franca Urbana, intenderanno fare impresa, rilanciando l’economia e lo sviluppo occupazionale di Ventimiglia.

Di Muro proseguirà poi per Camporosso, dove presso il campo polisportivo “Raoul Zaccari” in via Braie incontrerà i giovani atleti vallecrosini dell’Unione Sportiva Don Bosco e le loro famiglie.

A Camporosso Di Muro tornerà poi mercoledì 28 febbraio in occasione di un aperitivo aperto al pubblico organizzato a partire dalle 20 al bar “della Piazza” in piazza Garibaldi per incontrare e confrontarsi con la comunità della cittadina del Padre Santo.