Variante porto di Ospedaletti: dalla Regione Liguria l’ok per la componente ambientale

Ospedaletti. La fumata bianca per il porto di Ospedaletti arriva dalla Regione Liguria che, come dichiarato dall’architetto Massimo Salsi, dirigente del Settore Servizio Edilizia Privata e Scolastica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Grandi Opere, Patrimonio e CUC, “ha valutato in modo positivo la componente ambientale relativa alla variante del Piano Regolatore per la realizzazione del porto turistico, chiedendo alcune piccole integrazioni relative alla relazione geologica”.

“La variante, che prevede l’istituzione di quattro macro zone, prefigura l’assetto urbanistico della città, per consentire il completamento del porto”, ha aggiunto Salsi. Restano confermate, nella variante, le spiagge attrezzate, con bar e servizi. Prevista, inoltre, la realizzazione di 12mila metri quadrati destinati a commercio, terziario, alberghi e altre strutture turistiche.

Ora spetta al consiglio comunale approvare la variante per poi trasmettere nuovamente la pratica alla Regione prima di bandire la gara d’appalto.