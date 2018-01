Treni, revocato in Liguria lo sciopero per la sicurezza del trasporto ferroviario

Liguria. E’ stato revocato lo sciopero proclamato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali CUB Trasporti ed SGB previsto per il 28 gennaio dalle 9 alle 13, riguardante tutto il personale di il personale delle aziende del comparto ferroviario nazionale: Gruppo FSI S.p.a., Trenitalia S.p.a., RFI S.p.a., Mercitalia Rail S.r.l., Serfer–Servizi Ferroviari S.r.l., Trenord S.r.l.

“Nonostante l’esplicita previsione della legge che consente di scioperare con preavviso ridotto in caso di proteste in difesa della sicurezza ferroviaria e dell’ordine demovratico costituito la commissione antisciopero intimidisce i lavoratori e i sindacati proclamanti. Lo sciopero di oggi, 28 gennaio, dalle 9,00 alle 13, è quindi revocato. L’ordinanza con cui giudica irregolare lo sciopero di oggi è un’atto giuridicamente inconsistente ma rappresenta comunque una minaccia per i lavoratori e per i sindacati di base proclamanti questi ultimi, deboli perché divisi, ad oggi non sono in grado di contrastare né sul piano politico sindacale l’arroganza cinica e burocratica, della commissione antisciopero nè sul piano del diritto costituzionale impugnando tempestivamente tali prevedibili atti liberticidi mentre le vittime di Pioltello ancora devono essere seppellite e i feriti gravi sono ancora nei reparti di rianimazione ai ferrovieri. Viene impedito di protestare a difesa della sicurezza tutti i lavoratori e i pendolari ne debbono tenere conto” – affermano gli organizzatori.