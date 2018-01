Sanremo, dopo la sospensiva del Tar il regolamento artisti di strada torna in esame a Palazzo Bellevue

Sanremo. Torna in esame a Palazzo Bellevue il travagliato regolamento per gli artisti di strada. Nei giorni scorsi il Tar della Liguria aveva sospeso due dei suoi punti, quelli “cruciali”: ovvero la parte del documento che proibiva a chi non aveva tre esami di conservatorio (positivi) all’attivo o l’iscrizione alla Siae di esibirsi con strumenti a corda amplificati.

Domani, giovedì 1° febbraio, probabilmente proprio in virtù della decisione del Tribunale amministrativo regionale, il regolamento sarà al vaglio della terza commissione consiliare.