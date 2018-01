Imperia. Ha sferzato incessantemente per tutta la scorsa notte il vento che anche questa mattina si abbatte sulle coste dell’imperiese. Oggi sono previste piogge insistenti e temporali, tanto che alle 15 scatterà l’allerta meteo arancione che terminerà alle 23.59. Massima attenzione verrà riservata ai corsi d’acqua e alle strade, con la protezione civile e la polizia locale dei vari Comuni della provincia impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini.

A coordinare le operazioni, sarà la sala operativa della protezione civile di Genova, che monitora costantemente la situazione in stretto contatto con l’Arpal per gli aggiornamenti sull’evoluzione della perturbazione che dovrebbe abbattersi sulla zona A della Liguria (Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa).

Vista l’allerta meteo, i sindaci di Imperia, Sanremo e Taggia hanno firmato l’ordinanza di totale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, mentre in tutti gli altri Comuni le scuole saranno chiuse a partire dalle 14, ad eccezione di quelle dell’infanzia e primarie (scuole elementari) di Ventimiglia e Civezza che resteranno aperte solo fino alle 12,30 per consentire ai bambini di rientrare a casa in tempo prima che scatti l’allerta arancione.

In considerazione del mantenimento dell’allerta arancio i sindaci dei Comuni del Golfo dianese hanno deciso, questa mattina, di chiudere le scuole subito dopo la mensa scolastica. Sono garantite le attività di trasporto pubblico degli scolari.

Resterà aperto, come comunicato dall’ASL 1 imperiese il palasalute di Imperia.