Elezioni politiche 2018, centrodestra e centrosinistra calano gli assi

Il centrodestra ha ormai quasi terminato l’assegnazione dei posti per le prossime elezioni politiche per Camera e Senato, sia per l’uninominale che per il proporzionale. Anche se queste ultime in modo particolare potrebbero ancora cambiare delle cose in sede di ratifica nazionale. Ogni dubbio si scioglierà lunedì prossimo quando le candidature saranno depositate. Ciò che appare quasi certo è che saranno in corsa per un posto a Roma gli assessori regionale Ilaria Cavo e Marco Scajola di Forza Italia, Edoardo Rixi della lega Nord, cui si uniranno anche Carlo Fidanza e l’imprenditore Pierpaolo Pizzimbone per Fratelli d’Italia. In casa Lega altre candidature potrebbero essere quelle dell’ex sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, dell’imperiese Monica Gatti, della consigliera regionale Stefania Pucciarelli. Spuntano poi anche i nomi di Ezio Capurro, Andrea Costa per Liguria Popolare e Marco Melgrati che potrebbe essere candidato non in Forza Italia, ma con gli alleati di Noi con l’Italia. In conclusione per il momento i cavalli di razza del Centro Destra favoriti al totalizzatore sono Marco Scajola, Ilaria Cavo, Edoardo Rixi, Marco Melgrati e Pierpaolo Pizzimbone.

Sul fronte del Partito Democratico le candidature non sono ancora del tutto definite. In ogni caso si da’ quasi per scontato che nel Pd verranno ricandidati i parlamentari uscenti Anna Giacobbe, Franco Vazio, Danatella Albano e i ministri Roberta Pinotti e Andrea Orlando. A loro si aggiungono il segretario provinciale del Pd imperiese Pietro Mannoni, la capogruppo Dem in consiglio comunale a Savona Cristina Battaglia, il vice presidente del parlamentino savonese (nonché consigliere provinciale) Elisa Di Padova, l’ex sindaco di Cairo Fulvio Briano, il consigliere regionale Luigi De Vincenzi, la presidente della Provincia di Savona Monica Giuliano, il consigliere provinciale Renato Zunino e il vice sindaco e assessore di Albissola Marina Nicoletta Negro. Spostandosi più a Sinistra, sul fronte di Liberi e uguali a Imperia saranno in corsa per Roma Mauro Gradi e Mauro Giribaldi. Sono 21 i candidati in tutta la Liguria, fra cui a Genova Sergio Cofferati. Ancora più a Sinistra c’è poi la formazione di Potere al Popolo, che a Imperia candida il giovane consigliere comunale Mauro Servalli, Amelia Narciso, Maria Albanese, Renato Donati e Andrea Amante. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per la Camera i nomi sono quelli di Sergio Battelli, parlamentare uscente genovese, Leda Volpi, medico sanremese, unico candidato dell’imperiese, Fabio Romano, Ilaria Mastrorosa, Simone Valente, Marina Silvestri, Terenzio Dazzini, Elisa Priano. Per il Senato i grillini invece schierano Matteo Mantero, Elena Botto, Andrea Boccaccio e Daniela Marenco.