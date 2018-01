Elezioni 2018, chi è Giorgio Mulé il “paracadutato” a Imperia

Imperia. Il nome, diciamolo subito, non è stato scelto dal governatore Giovanni Toti. Il vento, evidentemente, é cambiato anche per lui. Il capolista del proporzionale nel ponente ligure per Forza Italia non é proprio conosciuto pur ricoprendo un incarico autorevole. Si tratta di Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama.

Il presidente della Regione non ci ha messo becco, ma considera Mulé un amico di famiglia. É ritenuto un utile compagno di strada visto che ha spazzato il campo da altri nomi poco graditi. Mulé ha 50 anni ed é nato a Caltanissetta. Dopo essere stato direttore di Panorama, per il quale aveva in passato ricoperto l’incarico di vicedirettore esecutivo), succedendo a Maurizio Belpietro e del settimanale Economy, nel 2014 è stato professore straordinario a tempo determinato di Teorie e tecniche della comunicazione presso l’Universitá telematica Pegaso di Napoli.

Proiettiamoci in avanti: se Mulè dovesse vincere il collegio di Imperia, nel proporzionale lascerebbe il posto a Melania Rizzoli, proveniente da fuori, ma a cui Toti ha dato garanzia di atterraggio morbido in Liguria per la stima reciproca e le molte amicizie in comune. Tra queste quella di Paolo Liguori, molto legato alla famiglia Rizzoli. Per Toti é quasi un parente stretto, visto che sono legati da una lunga amicizia.

