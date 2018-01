A Ventimiglia la riunione bimensile del Movimento Federalista Europeo

Ventimiglia. Soci e simpatizzanti del MFE (Movimento Federalista Europeo) della sezione di Ventimiglia, una delle 5 sezioni operanti in Liguria, si ritroveranno martedì 30 gennaio alle 18, nella sede di via Roma 63, assieme al segretario comm. Lorenzo Viale per la riunione bimensile del Movimento ( rinnovo tesseramento ecc.).

Per l’occasione verrà ricordato l’esito dell’incontro di Roma dei “big” europei del 27 gennaio sulla “Convenzione per un’Europa Federale”. Per contatti e adesioni tel.(0184)239525. (e.r.)